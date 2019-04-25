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ЦВК прийняла протоколи вже 197 окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    25.04.2019 - 17:01
ЦВК прийняла протоколи вже 197 окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

197-ий протокол було прийнято з Хмельницької області

Станом на 25 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів на президентських виборах в Україні. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Останній протокол було прийнято про підсумки повторного голосування ОВК ТВО № 187 (Хмельницька область).

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результату виборів в Україні має відбутись до 30 квітня.

За її словами, швидкість остаточного підрахунку голосів залежатиме від відсутності технічних помилок та необхідності уточнення протоколів. Також ЦВК має запевнитись, що у судах немає не розглянутих судових проваджень 

"Тільки після цього ми зможемо зробити кінцевий підрахунок. В тому числі - запевнившись, що на момент його здійснення немає судових проваджень, які б могли вплинути на результат", - додала вона.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

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