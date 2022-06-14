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Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової співпраці

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили розвиток військового співробітництва між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

Зазначається, що Зеленський подякував Трюдо за лідерство Канади у наданні допомоги Україні та обговорив подальшу взаємодію в оборонній сфері.

Також сторони порушили тему посилення тиску на Росію через її вторгнення на територію України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден та Трюдо у четвер у Лос-Анджелесі провели зустріч на саміті Америк. Лідери обговорили санкції проти Росії та військову підтримку України.

Також ми писали, що канадський уряд надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до Канади після вторгнення Росії до України.

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