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Зеленский обсудил с Трюдо усиление военного сотрудничества

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили развитие военного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Трюдо за лидерство Канады в предоставлении помощи Украине и обсудил дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере.

Также стороны подняли тему усиления давления на Россию из-за ее вторжения на территорию Украины.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден и Трюдо в четверг в Лос-Анджелесе провели встречу на саммите Америк. Лидеры обсудили санкции против России и военную поддержку Украины.

Также мы писали, что канадское правительство окажет материальную помощь всем украинским переселенцам, прибывшим в Канаду после вторжения России в Украину.

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