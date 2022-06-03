ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд Канади виплатить українцям по 2,4 тисяч доларів. Кому ця сума належить

Новость на русском →
Оттава, П'ятниця 03 червня 2022 06:03
Уряд Канади виплатить українцям по 2,4 тисяч доларів. Кому ця сума належить Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до Канади після вторгнення Росії до України. Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів (2,4 тисячі доларів США), діти до 17 років можуть розраховувати на 1,5 тисячі канадських доларів (1,2 тисячі доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

На фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозвілом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET). Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на веб-сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади вводить "національну заборону" на володіння, а також купівлю та продаж вогнепальної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Біженці Вторгнення Росії до України
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні