Уряд Канади виплатить українцям по 2,4 тисяч доларів. Кому ця сума належить
Уряд надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до Канади після вторгнення Росії до України. Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів (2,4 тисячі доларів США), діти до 17 років можуть розраховувати на 1,5 тисячі канадських доларів (1,2 тисячі доларів США).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.
На фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозвілом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET). Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на веб-сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.
Раніше повідомлялося, що уряд Канади вводить "національну заборону" на володіння, а також купівлю та продаж вогнепальної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
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