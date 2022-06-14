ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової співпраці

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 22:10
Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової співпраці Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили розвиток військового співробітництва між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

Зазначається, що Зеленський подякував Трюдо за лідерство Канади у наданні допомоги Україні та обговорив подальшу взаємодію в оборонній сфері.

Також сторони порушили тему посилення тиску на Росію через її вторгнення на територію України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден та Трюдо у четвер у Лос-Анджелесі провели зустріч на саміті Америк. Лідери обговорили санкції проти Росії та військову підтримку України.

Також ми писали, що канадський уряд надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до Канади після вторгнення Росії до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Канада Джастін Трюдо Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає