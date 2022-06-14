Зеленский обсудил с Трюдо усиление военного сотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили развитие военного сотрудничества между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил Трюдо за лидерство Канады в предоставлении помощи Украине и обсудил дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере.
Также стороны подняли тему усиления давления на Россию из-за ее вторжения на территорию Украины.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден и Трюдо в четверг в Лос-Анджелесе провели встречу на саммите Америк. Лидеры обсудили санкции против России и военную поддержку Украины.
Также мы писали, что канадское правительство окажет материальную помощь всем украинским переселенцам, прибывшим в Канаду после вторжения России в Украину.
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