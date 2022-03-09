RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкцій проти РФ

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили оборонну співпрацю та посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава уряду Канади Джастін Трюдо заявив про розширення санкційного списку осіб з оточення російського президента Володимира Путіна.

Додамо, нещодавно у Канаді вже заявили, що слідом за своїми союзниками вводять пакет санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова через вторгнення російської армії в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаКанадаДжастін ТрюдоСанкції проти РосіїВійна Росії проти України