Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкцій проти РФ

"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава уряду Канади Джастін Трюдо заявив про розширення санкційного списку осіб з оточення російського президента Володимира Путіна.

Додамо, нещодавно у Канаді вже заявили, що слідом за своїми союзниками вводять пакет санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова через вторгнення російської армії в Україну.

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