Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив про введення санкцій проти Путіна і Лаврова. Він зробив відповідну заяву слідом за своїми союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News .

У п'ятницю, 25 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.

"Ці люди несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування, що відбуваються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

Також Трюдо висловив готовність виключити Росію з фінансових операцій по всьому світу, а також відключити російські банки від SWIFT.

Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.