Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив про введення санкцій проти Путіна і Лаврова. Він зробив відповідну заяву слідом за своїми союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
У п'ятницю, 25 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.
"Ці люди несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування, що відбуваються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.
Також Трюдо висловив готовність виключити Росію з фінансових операцій по всьому світу, а також відключити російські банки від SWIFT.
Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.
Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.
Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.