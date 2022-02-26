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Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова

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Оттава, Субота 26 лютого 2022 01:17
Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова Фото: Джастін Трюдо заявив про введення санкцій проти Путіна (https://www.ctvnews.ca)
Автор: RBC.UA

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив про введення санкцій проти Путіна і Лаврова. Він зробив відповідну заяву слідом за своїми союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

У п'ятницю, 25 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.

"Ці люди несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування, що відбуваються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

Також Трюдо висловив готовність виключити Росію з фінансових операцій по всьому світу, а також відключити російські банки від SWIFT.

Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.

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