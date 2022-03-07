Канада вводить санкції проти 10 осіб з оточення Путіна

Глава уряду Канади Джастін Трюдо заявив про розширення санкційного списку осіб з оточення російського президента Володимира Путіна. Мова йде про олігархів та чиновників, які причетні до вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції щодо 10 осіб, причетних до невиправданого вторгнення, включаючи колишніх і діючих високопосадовців, олігархів і прихильників російського керівництва", - сказав Трюдо.

Водночас глава уряду Канади не назвав імена цих осіб, але дав уточнення.

"Імена цих осіб взяті зі списку, складеного опозиціонером Олексієм Навальним, який перебуває у в'язниці", - додав Трюдо.

Нагадаємо, нещодавно у Канаді вже заявили, що слідом за своїми союзниками вводять пакет санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова через вторгнення російської армії в Україну.

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