Зеленский обсудил с Трюдо оборонное сотрудничество и ужесточение санкций против РФ

"Поговорил с моим другом Джастином Трюдо об оборонном сотрудничестве Украины и Канады и о том, как усилить санкционное давление на Россию. Согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Канада бок о бок с Украиной. Чувствуем это каждый день", - написал Зеленский.

Напомним, недавно глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о расширение санкционного списка лиц из окружения российского президента Владимира Путина.

Добавим, недавно в Канаде уже заявили, что вслед за своими союзниками вводят пакет санкций против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова из-за вторжения российской армии в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.