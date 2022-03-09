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Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкцій проти РФ

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Київ, Середа 09 березня 2022 12:15
Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю та посилення санкцій проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили оборонну співпрацю та посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Поговорив із моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України та Канади та про те, як посилити санкційний тиск на Росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава уряду Канади Джастін Трюдо заявив про розширення санкційного списку осіб з оточення російського президента Володимира Путіна.

Додамо, нещодавно у Канаді вже заявили, що слідом за своїми союзниками вводять пакет санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова через вторгнення російської армії в Україну.

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