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Зеленский обсудил с Трюдо оборонное сотрудничество и ужесточение санкций против РФ

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Киев, Среда 09 марта 2022 12:15
Зеленский обсудил с Трюдо оборонное сотрудничество и ужесточение санкций против РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили оборонное сотрудничество и ужесточение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Поговорил с моим другом Джастином Трюдо об оборонном сотрудничестве Украины и Канады и о том, как усилить санкционное давление на Россию. Согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Канада бок о бок с Украиной. Чувствуем это каждый день", - написал Зеленский.

Напомним, недавно глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил о расширение санкционного списка лиц из окружения российского президента Владимира Путина.

Добавим, недавно в Канаде уже заявили, что вслед за своими союзниками вводят пакет санкций против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова из-за вторжения российской армии в Украину.

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