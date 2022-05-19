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Зеленський обговорив з прем'єром Британії можливості експорту українського зерна

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Київ, Четвер 19 травня 2022 16:29
Зеленський обговорив з прем'єром Британії можливості експорту українського зерна Фото: Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Політики обговорили можливості експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс Джонсона.

Зазначається, що однією з тем переговорів стала глобальна продовольча безпека. Зокрема, блокування Росією портів і наземних шляхів для доставки українських запасів зерна. Джонсон зобов'язався направити команду для розробки кроків, щоб подолати можливу кризу.

Також глава уряду Британії поінформував Зеленського про військову допомогу, яка включає далекобійну артилерію, ракети типу "берег-корабель" і безпілотні літальні апарати.

"Лідери обговорили хід переговорів і домовилися активізувати роботу з союзниками, включаючи США, Францію і Німеччину, для визначення довгострокової архітектури безпеки України", - йдеться в повідомленні.

В кінці Джонсон привітав Зеленського з Днем вишиванки і підтвердив непохитну солідарність Великобританії з народом України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Британія передасть Україні озброєння на 1,3 млрд стерлінгів.

Також сьогодні уряд Великобританії затвердив нові санкції проти трьох російських авіакомпаній.

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Володимир Зеленський Борис Джонсон Великобританія Україна
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