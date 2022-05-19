ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія вводить санкції проти російських авіакомпаній

Новость на русском →
Лондон, Четвер 19 травня 2022 12:48
Британія вводить санкції проти російських авіакомпаній Фото: Великобританія вводить нові санкції проти авіакомпаній РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія посилює економічний тиск на Росію через війну в Україні. В четвер, 19 травня, Британія оголосила про нові економічні санкції проти російського авіаційного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.

Відзначається, що у список потрапили державний "Аерофлот", а також компанії "Уральські авіалінії" і "Росія".

Тепер російські авіаперевізники не зможуть продавати свої невикористовувані посадочні місця в аеропортах Великобританії. Це не дозволить Росії заробити близько 50 млн фунтів стерлінгів.

"Поки Путін продовжує свій варварський напад на Україну, ми будемо продовжувати атакувати російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми подбаємо про те, щоб вони не могли перевести в готівку свої вигідні посадочні місця в наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну: ми не зупинимося, поки Україна не переможе", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.

Нагадаємо, Британія запропонувала направити на "план Маршала" для України заморожені кошти РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Санкції проти Росії Аэрофлот
NEWS
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ