ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці дали оцінку рокам незалежності країни

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 11:41
Українці дали оцінку рокам незалежності країни
Фото: мітинг на Софійській площі (РБК-Україна)

За останній час оцінка покращилася

Думки українців поділилися щодо років незалежності з 1991 року 26% граждан вважають, що більше було позитивного, 23% - негативного. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

За даними опитування, більшість громадян (46%) схиляється до думки, що за роки незалежності було порівну й позитивного, й негативного.

Водночас порівняно з 2011 роком ці оцінки істотно позитивніші: тоді 31% опитаних відповіли, що більше було негативного і лише 13,5% відповіли, що більше було позитивного.

Українці дали оцінку рокам незалежності країниdif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології серед 2040 респондентів з 8 по 20 серпня 2019 року по всій Україні крім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців не хочуть відновлення Радянського Союзу. Хочуть відновлення СРСР 11% респондентів і ще 22% теж хочуть, але розуміють, що в сучасних умовах це нереально.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року в Україні в 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).

Абсолютна більшість українців святкуватимуть День Незалежності Більше 80% українців вважають себе патріотами
Новини України независимостьопросграждане Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся