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Українці назвали сенс Дня Незалежності

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 22:30
Українці назвали сенс Дня Незалежності
Фото: Майдан Незалежності (РБК-Україна)

Більшість громадян вважають цей день святом

Для абсолютної більшості громадян (68%) День Незалежності України - це державне свято, для 23% - це просто вихідний день, і лише 4% українців вважають цей день історичною помилкою. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

Українці назвали сенс Дня Незалежностіdif.org.ua

За даними опитування, більше половини громадян ( 53%) дали відповідь, що святкування Дня Незалежності 24 серпня пов’язано з ухваленням Верховною радою Акту проголошення незалежності України.

Українці назвали сенс Дня Незалежності

dif.org.ua

Решта пов’язує цю дату або з референдумом про незалежність (22%), або з ухваленням Верховною радою Декларації про державний суверенітет України (11%), а 14,5% не змогли дати певної відповіді.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року по всій Україні крім окупованих Росією територій серед 2040 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року в Україні в 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, що приблизно стільки ж, як і в минулому році.

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