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Зеленський завтра збирає РНБО

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 18:49
Зеленський завтра збирає РНБО Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Завтра, 19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

Нагадаємо, за підсумками минулого засідання РНБО доручив СБУ встановити обставини розробки і підписання Харківських угод і перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. Після цього СБУ порушила справу за фактом державної зради і почала розслідування.

Також РНБО затвердив рішення про необхідність націоналізації підприємства "Мотор-Січ".

Сьогодні РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки не висували президентові України Володимиру Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з президентом США Джо Байденом. Останнього ще потрібно час, але дзвінок обов'язково відбудеться.

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