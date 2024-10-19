Зеленский об обменах пленными: не бывает ничего, что происходит просто так

В Украину сегодня, 19 октября, вернулось более 90 защитников из российского плена. Это указывает на то, что позиции Украины усиливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда нужны сильные позиции для Украины. Всегда нужно увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Спасибо всем, кто это обеспечивает", - подчеркнул президент.

Обмен пленными 19 октября

Напомним, что сегодня Украина вернула из российского плена 95 защитников. Зеленский рассказал, что среди уволенных есть воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Территориальной обороны, пограничники и правоохранители.

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко заявил, что Украина во время обмена вернула из российского плена 34 бойца "Азова".

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