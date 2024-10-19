ua en ru
Сб, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про обміни полоненими: не буває нічого, що стається просто так

Україна, Субота 19 жовтня 2024 20:38
UA EN RU
Зеленський про обміни полоненими: не буває нічого, що стається просто так Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До України сьогодні, 19 жовтня, повернулось більш як 90 захисників з російського полону. Це вказує на те, що позиції України посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує", - наголосив президент.

Обмін полоненими 19 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні, Україна повернула з російського полону 95 захисників. Зеленський розповів, що серед звільнених є воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та правоохоронці.

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко заявив, що Україна під час обміну повернула з російського полону 34 бійців "Азову".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш