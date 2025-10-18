Зеленский об "обмене территориями": это будет сложный этап переговоров

Встреча с Трампом и другие заявления Зеленского

Напомним, в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их встреча длилась более двух часов.

Позже, как глава государства покинул Белый дом, он провел телефонный разговор с европейскими лидерами, а после дал пресс-конференцию журналистам.

В ходе общения с прессой Зеленский заявил, что самым сложным вопросом в контексте переговоров являются территории. Также он отметил, что Украина не может ничего согласовывать с РФ без прекращения огня.

"Наша позиция - сначала прекращение огня, чтобы мы могли поговорить и понять позиции. Я думаю, Трамп это понимает. Поскольку самый сложный вопрос все равно будет касаться территорий", - сказал Зеленский.

Отметим, что Россия уже несколько раз отвергала возможность прекращения огня с Украиной без дополнительных условий. При этом Киев неоднократно подтверждал готовность к безусловному и всеобъемлющему перемирию, чтобы начать реальные переговоры о мире.