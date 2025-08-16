ua en ru
Путин выступил против прекращения огня и предложил альтернативу, - журналист Axios

Суббота 16 августа 2025 11:01
Путин выступил против прекращения огня и предложил альтернативу, - журналист Axios Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске не поддержал предложение о прекращении огня, предложив подписать всеобъемлющее соглашение по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Axios Барака Равида.

"Президент Трамп заявил (президенту Украины Владимиру - ред.) Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны", - сообщил журналист Axios.

По словам источника, Трамп во время разговора с Зеленским также сказал, что быстрое подписание мирного соглашения лучше прекращения огня.

Разговор Трампа и Зеленского после саммита на Аляске

Трамп сегодня утром, 16 августа, провел телефонный звонок с Зеленским и европейскими лидерами. Известно, что в разговоре участвовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий и премьер Великобритании Кир Стармер,

Также к разговору присоединились генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

По словам Зеленского, разговор был содержательным, сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров. Президент Украины также сообщил, что детали завершения войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне уже в этот понедельник.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, что сегодня ночью, 16 августа, в Анкоридже, штат Аляска, состоялась встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Основной темой переговоров стали боевые действия России в Украине.

Больше подробностей о результатах саммита Трампа и Путина на Аляске - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Вторжение России в Украину Встреча Трампа и Путина Владимир Зеленский
