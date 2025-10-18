ua en ru
Зеленский назвал самый сложный вопрос на пути к завершению войны

Вашингтон, Суббота 18 октября 2025 00:03
Зеленский назвал самый сложный вопрос на пути к завершению войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не может ничего согласовывать с Россией до прекращения огня. Самым сложным вопросом в контексте переговоров являются территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства напомнил, что россияне хотели оккупировать всю территорию Украины.

"Наша позиция - сначала прекращение огня, чтобы мы могли поговорить и понять позиции. Я думаю, Трамп это понимает. Поскольку самый сложный вопрос все равно будет касаться территорий", - отметил Зеленский.

Россия против прекращения огня

Напомним, ранее Россия несколько раз отвергала возможность прекращения огня с Украиной без дополнительных условий. В то же время Киев подтверждал готовность к безусловному и всеобъемлющему перемирию для того, чтобы начать реальные переговоры о мире.

В частности, российские власти выдумали, что Украине нужно перемирие, чтобы Запад мог за это время провести поставки оружия украинским военным, а также для мобилизации.

Во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле россияне представили свои требования для перемирия и завершения войны.

Для прекращения огня враг хочет, чтобы украинских воинов начали выводить из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Очевидно, это невыполнимый для Украины ультиматум.

Стоит заметить, что идею о безусловном перемирии впервые предложили именно США.

