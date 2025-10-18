Зеленський про "обмін територіями": це буде складний етап переговорів

Зустріч із Трампом та інші заяви Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Білого дому, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Їхня зустріч тривала понад дві години.

Пізніше, коли глава держави покинув Білий дім, він провів телефонну розмову з європейськими лідерами, а потім дав прес-конференцію журналістам.

Під час спілкування з пресою Зеленський заявив, що найскладнішим питанням у контексті переговорів є території. Також він зазначив, що Україна не може нічого узгоджувати з РФ без припинення вогню.

"Наша позиція - спочатку припинення вогню, щоб ми могли поговорити і зрозуміти позиції. Я думаю, Трамп це розуміє. Оскільки найскладніше питання все одно стосуватиметься територій", - сказав Зеленський.

Відзначимо, що Росія вже кілька разів відкидала можливість припинення вогню з Україною без додаткових умов. При цьому Київ неодноразово підтверджував готовність до безумовного і всеосяжного перемир'я, щоб почати реальні переговори про мир.