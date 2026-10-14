Минобороны контактирует с США, SpaceX и НАТО из-за ограничений Starlink, - источники РБК-Украина
Сейчас Минобороны контактирует с США, SpaceX и партнерами НАТО. Ведомство собирает данные всех подразделений, а также проверяет и задействует резервные каналы связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минобороны.
Что делает Минобороны
По данным собеседников РБК-Украина, ведомство ведет коммуникацию с несколькими сторонами: с Соединенными Штатами, компанией SpaceX и партнерами в НАТО. Параллельно Минобороны собирает данные всех подразделений, которые касаются ограничения.
Кроме того, проверяются и задействуются резервные каналы связи.
Что известно об ограничениях
По данным источников, SpaceX в ночь на 14 октября без уведомления Сил обороны в одностороннем порядке ограничила работу терминалов Starshield ("военный пакет") в движении. Лимит составляет 160 км/ч. Когда средство превышает пороговую скорость, терминал теряет связь. В то же время на разных средствах и в разных подразделениях связь исчезает на разных скоростях: от примерно 72 до примерно 161 км/ч.
Это затрудняет выполнение миссий БПЛА, в частности перехватчиков и мидлстрайков. Также снижаются возможности для фронтовой логистики, разведки и ретрансляции.
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Ранее советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил, что ночью 14 октября в "военном пакете" Starshield на скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь. По его словам, из-за этого был сорван ряд миссий, а силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении.
В 7 корпусе ДШВ рассказали, что на Гуляйпольском направлении связь во время полетов БпЛА могла исчезать на 10-20 секунд уже на скорости 110-120 км/ч. Из-за проблем со связью в одном из подразделений беспилотных систем пришлось упразднить часть миссий. Острее всего проблема возникает при запуске скоростных дронов, таких как Middle Strike, которым на старте нужно набирать высокую скорость.