Маск ответил на просьбу снять лимит Starlink для Украины: "Решает Трамп и военные США"

Ограничение скорости военных терминалов Starshield, которыми пользуется Украина, устанавливает не SpaceX, а армия США. Окончательное слово за американским президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца SpaceX Илона Маска в соцсети X.

Что попросил Федоров

Вечером 14 октября Федоров написал, что терминалам Starlink возвращают связь на скоростях до 160 км/ч. В Telegram он добавил, что ударные дроны и перехватчики теперь должны снова подняться в небо.

Следующим шагом экс-министр назвал полное снятие лимита скорости для Starshield. Это военная версия системы и ее работа, по его словам, критически важна для обороны Украины.

"Спасибо, Илон Маску. Надеемся на вашу дальнейшую поддержку", - обратился Федоров к бизнесмену.

Ответ Маска

Миллиардер пояснил, что Starlink и Starshield принадлежат разным владельцам и руководствуются по разным правилам.

"Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяют американские военные, а в конечном итоге президент США", - написал Маск.

Starlink, по словам Маска, является коммерческим сервисом SpaceX. Его можно использовать только для гражданских или оборонительных задач. Для наступательных военных операций сервис не подходит, потому что для коммерческой компании это было бы некстати.