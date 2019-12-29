Звільнені з полону українці прибули в аеропорт "Бориспіль"

Фото: обмін полоненими (facebook.com/graty.me/)

Сьогодні додому повертаються 76 українців

Звільнені в рамках обміну полоненими українці прибули в аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна

З окупованих територій повернулися 76 утримуваних українців, їх зустрічають рідні прямо на злітній смузі.

Фото: рідні зустрічають звільнених полонених (РБК-Україна)

Раніше Офіс президента повідомляв, що військового аеродрому в Чугуєві Харківської області вилетів літак із звільненими з полону бойовиків українцями.

Встреча освобождённых украинцев в Киеве!! Опубліковано РБК-Украина Неділя, 29 грудня 2019 р.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Після цього представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що відбувся обмін полоненими між Києвом і "ЛДНР" - це крок до подальшої імплементації мінських угод.

Також глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що узгодження формули "всіх на всіх" продовжиться на наступній нормандській зустрічі. Він заявив, що домовленості "нормандської четвірки" виконуються.

Додамо, що у Європейському союзі сподіваються, що звинувачення екс-беркутівців, звільнених в рамках обміну полоненими, продовжать.