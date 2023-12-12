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Зеленский обсудил совместное производство оружия с руководителями оборонных компаний США

Вашингтон, Вторник 12 декабря 2023 02:37
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Зеленский обсудил совместное производство оружия с руководителями оборонных компаний США Фото: президент Украины Владимир Зеленский обсудил совместное производство оружия с руководителями оборонных компаний США (president.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями американских оборонных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил всех работников американских оборонных компаний, производящих оружие, за их вклад в защиту Украины.

"Хочу поблагодарить всех вас, а также ваших партнеров. Кроме того, хочу сказать кое-что важное вашим работникам: вы очень многое сделали для Украины. Без таких людей, как вы, мы не смогли бы справиться и защитить нашу землю", - сказал президент.

Зеленский предложил создать в Европе оборонный хаб, который будет базироваться в Украине. Он отметил, что у Украины богатый практический опыт в области обороны, полученный в результате войны.

Президент подчеркнул, что Украина готова увеличить производство боеприпасов и военной техники, но для этого ей нужна поддержка крупных иностранных компаний. В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

По словам Зеленского, Украина намерена привлечь американских партнеров к участию в оборонной промышленности страны. Это будет в интересах всех сторон.

Президент отметил важность креативного и инновационного подхода в оборонной промышленности. Примерами такого подхода являются проекты, которые позволяют интегрировать современные западные и старые советские технологические решения. Это позволяет эффективно защищать украинские города и жизни граждан.

Военная помощь США Украине

В начале октября, президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 млрд долларов, из которых более 60 млрд будут направлены на помощь Украине.

6 декабря Республиканцы заблокировали процедурное голосование за пакет помощи, Они просят добавить предложения по усилению безопасности границ.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, объявят очередной пакет военной помощи Украине до конца декабря.

Также мы писали, что европейские политики обратились к коллегам из США одобрить помощь Украине.

Подробнее о поездке Зеленского в Вашингтон и чего ожидать от встречи с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

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