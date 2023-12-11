У Байдена ожидают, что США объявят новый пакет военной помощи Украине до конца декабря
Соединенные Штаты Америки, вероятно, объявят очередной пакет военной помощи Украине. Это произойдет до конца декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США при Белом доме Джона Кирби в ходе брифинга.
Журналисты поинтересовались у Кирби, объявит ли президент Джо Байден о новом пакете военной помощи Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится завтра, 12 декабря.
"Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь (Украине - ред.) в обеспечении безопасности. Так что я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - отметил Кирби.
Что предшествовало
Напомним, у США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине.
В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.
Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения насчет усиления безопасности границ.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский приехал в США. Более детально о поездке - в материале РБК-Украина.
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