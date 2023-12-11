У Байдена ожидают, что США объявят новый пакет военной помощи Украине до конца декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США при Белом доме Джона Кирби в ходе брифинга .

Журналисты поинтересовались у Кирби, объявит ли президент Джо Байден о новом пакете военной помощи Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится завтра, 12 декабря.

"Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь (Украине - ред.) в обеспечении безопасности. Так что я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - отметил Кирби.

Что предшествовало

Напомним, у США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине.

В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения насчет усиления безопасности границ.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский приехал в США. Более детально о поездке - в материале РБК-Украина.