Зеленський обговорив спільне виробництво зброї із керівниками оборонних компаній США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського .

Глава держави подякував усім працівникам американських оборонних компаній, які виробляють зброю, за їхній внесок у захист України.

"Хочу подякувати всім вам, а також вашим партнерам. Крім того, хочу сказати дещо важливе вашим працівникам: ви дуже багато зробили для України. Без таких людей, як ви, ми не змогли б впоратися і захистити нашу землю", - сказав президент.

Зеленський запропонував створити в Європі оборонний хаб, який базуватиметься в Україні. Він зазначив, що Україна має багатий практичний досвід у галузі оборони, отриманий в результаті війни.

Президент наголосив, що Україна готова збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, але для цього їй потрібна підтримка великих іноземних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських та ракетних систем.

За словами Зеленського, Україна має намір залучити американських партнерів до участі в оборонній промисловості країни. Це буде на користь усіх сторін.

Президент наголосив на важливості креативного та інноваційного підходу в оборонній промисловості. Прикладами такого підходу є проекти, які дають змогу інтегрувати сучасні західні та старі радянські технологічні рішення. Це дозволяє ефективно захищати українські міста та життя громадян.

Військова допомога США Україні

На початку жовтня президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 млрд доларів, з яких понад 60 млрд буде направлено на допомогу Україні.

6 грудня Республіканці заблокували процедурне голосування за пакет допомоги. Вони просять додати пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки, певно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

Також ми писали, що європейські політики звернулися до колег зі США схвалити допомогу Україні.

Детальніше про поїздку Зеленського до Вашингтона і чого очікувати від зустрічі з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна.