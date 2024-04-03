Зеленский обсудил с премьером Японии состояние подготовки соглашения между странами
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
"Спасибо японскому правительству и всему народу за масштабную и разностороннюю помощь. Расстояние между нашими странами не помеха для тепла ваших сердец, которое чувствуют украинцы. Япония уже предоставила Украине финансовой поддержки на более 12 миллиардов долларов и анонсировала дополнительную помощь на текущий год", - заявил Зеленский.
Он добавил, что благодарен лично премьер-министру Японии за проведение в Токио в феврале Японско-украинской конференции, на которой было подписано более 50 двусторонних соглашений.
По словам Зеленского, они договорились способствовать их скорейшей реализации.
Кроме того, президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности о российском воздушном терроре.
"С начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, примерно 2800 "Шахедов" и почти 7 тысяч управляемых авиабомб", - отметил он.
Кроме того, Зеленский отметил усиление санкций против России и создание механизма конфискации замороженных российских активов.
"В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине - это хороший пример для других международных партнеров", - отметил президент.
Он также проинформировал Кишиду о потребности Украины в нелетальном оборудовании: в специальной технике для обустройства фортификаций, разминирования и медицинской эвакуации. Стороны также обсудили состояние подготовки двустороннего соглашения по безопасности по итогам трех раундов переговоров.
Поддержка Украины Японией
По словам замминистра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, Токио продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.
Также ожидается, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.
16 февраля стало известно, что Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).
Кроме того, 25 февраля премьер Японии Фумио Кишида заявил, что Токио планирует новые санкции против РФ. Поддержка Украины будет оставаться одним из приоритетов этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.