Зеленский обсудил с премьером Японии состояние подготовки соглашения между странами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Спасибо японскому правительству и всему народу за масштабную и разностороннюю помощь. Расстояние между нашими странами не помеха для тепла ваших сердец, которое чувствуют украинцы. Япония уже предоставила Украине финансовой поддержки на более 12 миллиардов долларов и анонсировала дополнительную помощь на текущий год", - заявил Зеленский.

Он добавил, что благодарен лично премьер-министру Японии за проведение в Токио в феврале Японско-украинской конференции, на которой было подписано более 50 двусторонних соглашений.

По словам Зеленского, они договорились способствовать их скорейшей реализации.

Кроме того, президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности о российском воздушном терроре.

"С начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, примерно 2800 "Шахедов" и почти 7 тысяч управляемых авиабомб", - отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил усиление санкций против России и создание механизма конфискации замороженных российских активов.

"В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине - это хороший пример для других международных партнеров", - отметил президент.

Он также проинформировал Кишиду о потребности Украины в нелетальном оборудовании: в специальной технике для обустройства фортификаций, разминирования и медицинской эвакуации. Стороны также обсудили состояние подготовки двустороннего соглашения по безопасности по итогам трех раундов переговоров.