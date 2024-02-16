Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии

Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, средства гранта направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не нуждаются в капитальном ремонте.

"Средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и на восстановление жилищной инфраструктуры Украины", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Помощь от Японии

Напомним, в конце 2023 г. возникла задержка международной помощью Украине со стороны США и Евросоюза. Из-за этого Япония активизировала предоставление средств Киеву.

В январе Япония фактически была единственной страной, предоставившей Украине кредит на 387 млн долларов.

Всего с начала войны Япония выделила Украине 4,643 млрд долларов в виде кредитов и грантов.