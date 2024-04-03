Зеленський обговорив з премʼєром Японії стан підготовки безпекової угоди між країнами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці. Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік", - заявив Зеленський.

Він додав, що вдячний особисто прем’єр-міністру Японії за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод.

За словами Зеленського, вони домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації.

Крім того, президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор.

"З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "Шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб", - зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив на посиленні санкцій проти Росії та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів.

"У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні - це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", - зазначив президент.

Він також поінформував Кішіду про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації. Сторони також обговорили стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.