Зеленский обсудил с премьером Норвегии приоритетные потребности Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обсудили, в частности, приоритетные потребности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и поблагодарил его за решение Норвегии увеличить поддержку Украины на следующий год с 1,4 до 3,2 млрд долларов и направить часть этого финансирования на производство украинских дронов и оружия", - сообщил Зеленский.
Президент особо отметил единодушную поддержку этого решения всеми парламентскими силами Норвегии, что является подлинным свидетельством непоколебимой солидарности норвежского народа с Украиной.
"Мы также обсудили другие приоритетные потребности Украины, в частности, генераторы, энергетическое оборудование и дополнительные средства ПВО в связи с российскими атаками на нашу энергетическую инфраструктуру", - добавил Зеленский.
Помощь Украине от Норвегии
Отметим, что Норвегия остается одним из основных союзников Украины. В частности, до конца года она может передать шесть истребителей F-16 .
Также недавно премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его правительство хочет выделить на помощь Украине 2,7 млрд долларов вместо 1,3 млрд, предусмотренных проектом госбюджета.
А вчера стало известно, что парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) в помощь Украине в 2025 году.
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