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Зеленский обсудил с премьером Норвегии приоритетные потребности Украины

Пятница 29 ноября 2024 22:09
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Зеленский обсудил с премьером Норвегии приоритетные потребности Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обсудили, в частности, приоритетные потребности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и поблагодарил его за решение Норвегии увеличить поддержку Украины на следующий год с 1,4 до 3,2 млрд долларов и направить часть этого финансирования на производство украинских дронов и оружия", - сообщил Зеленский.

Президент особо отметил единодушную поддержку этого решения всеми парламентскими силами Норвегии, что является подлинным свидетельством непоколебимой солидарности норвежского народа с Украиной.

"Мы также обсудили другие приоритетные потребности Украины, в частности, генераторы, энергетическое оборудование и дополнительные средства ПВО в связи с российскими атаками на нашу энергетическую инфраструктуру", - добавил Зеленский.

Помощь Украине от Норвегии

Отметим, что Норвегия остается одним из основных союзников Украины. В частности, до конца года она может передать шесть истребителей F-16 .

Также недавно премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его правительство хочет выделить на помощь Украине 2,7 млрд долларов вместо 1,3 млрд, предусмотренных проектом госбюджета.

А вчера стало известно, что парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) в помощь Украине в 2025 году.

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