Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров

Украина получит от Норвегии истребители F-16. Шесть самолетов доставят в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook .

Умеров рассказал, что во время заседания Совета Украина-НАТО провел переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Украинский чиновник поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.

Министры во время переговоров обсуждали текущую ситуацию на фронте и потребности Украины, в том числе в сфере дальнобойного оружия. Также были достигнуты конкретные договоренности насчет усиления украинской противовоздушной обороны.

"Отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", - отметил Умеров.

Также, по словам главы украинского Минобороны, он обсудил с норвежским коллегой развитие украинской оборонной промышленности. В частности, Умеров пригласил Норвегию присоединиться к прямому финансированию украинских оборонных предприятий, как это уже сделала Дания.

При этом министр обороны Украины предложил Норвегии обучить и обеспечить техникой одну бригаду ВСУ. Сейчас такую инициативу осуществляет Франция.

К слову, Норвегия анонсировала передачу Украине шести самолетов F-16 в июле. Тогда премьер-министр страны Йонас Гар Стере заверял, что поставки начнутся в этом году.