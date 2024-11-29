Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії пріоритетні потреби України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере й подякував йому за рішення Норвегії збільшити підтримку України на наступний рік з 1,4 до 3,2 млрд доларів та спрямувати частину цього фінансування на виробництво українських дронів та зброї", - повідомив Зеленський.

Президент окремо відзначив одностайну підтримку цього рішення всіма парламентськими силами Норвегії, що є справжнім свідченням непохитної солідарності норвезького народу з Україною.

"Ми також обговорили інші пріоритетні потреби України, зокрема генератори, енергетичне обладнання та додаткові засоби ППО у звʼязку з російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру", - додав Зеленський.