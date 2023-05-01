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Зеленский обсудил с премьером Канады программу долгосрочного оборонного сотрудничества

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Понедельник 01 мая 2023 17:56
Зеленский обсудил с премьером Канады программу долгосрочного оборонного сотрудничества Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо программу долгосрочного оборонного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент также отметил начало конфискации российских активов и призвал к ужесточению санкционного давления на РФ.

Кроме того, политики согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мероприятий.

Отметим, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля. Зеленского пригласили принять участие в саммите, но он еще не дал окончательного ответа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что на саммите Украина хочет услышать, когда станет членом НАТО.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Канада анонсировала новый пакет помощи для Украины на 29 млн долларов.

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Канада Джастин Трюдо Владимир Зеленский
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