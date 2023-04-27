Украина на саммите в июле хочет услышать, когда станет членом НАТО, - Шмыгаль

Украина рассчитывает узнать сроки вступления в НАТО на июльском саммите, который пройдет в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции в Риме.

"Убежден, что вступление Украины в НАТО станет достоянием для НАТО. Мы ожидаем от саммита, конечно, конкретики от наших партнеров и надеемся, что получим ответы на вопрос о том, когда Украина станет членом НАТО. Конечно, мы просим о поддержке Италии, Испанию и всех наших партнеров, всех поддерживающих", - сказал премьер.

Он отметил, что украинская армия уже воюет по стандартам НАТО и использует оружие Альянса.

Напомним, сегодня генсек НАТО заявил, что страны НАТО на летнем саммите в Вильнюсе обсудят Украину. Он также подтвердил, что будущее Украины в альянсе, поэтому НАТО сделает все возможное.

Отметим, что саммит состоится в Вильнюсе 11-12 июля этого года.

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