ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Окончательного решения пока нет: Стефанишина об участии Зеленского на саммите НАТО

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 18:16
Окончательного решения пока нет: Стефанишина об участии Зеленского на саммите НАТО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский пока окончательно не подтвердил участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Президент еще не подтверждал окончательно участие в Вильнюсском саммите. Мы работаем над его подготовкой", - заявила Стефанишина.

Следует отметить, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что пригласил президента Украины на летний саммит Альянса. Также он добавил, что Владимир Зеленский со своей стороны принял приглашение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Владимир Зеленский рассчитывает на принятие амбициозных решений по предстоящему вступлению Украины в НАТО на саммите Альянса.

Также недавно Столтенберг посетил Киев. В ходе поездки он встретился с президентом и подтвердил, что будущее Украины в альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году