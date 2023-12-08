Зеленский обсудил с премьером Эстонии усиление украинской ПВО и поддержку со стороны ЕС

"После утренних попыток России нанести ракетный удар по украинской гражданской инфраструктуре я отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины", - написал Зеленский.

Он отметил, что это особенно актуально для прифронтовых областей: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Одесской - для защиты областного центра и "зернового коридора".

Кроме того, Зеленский и Каллас обсудили важность сохранения политической и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, а также единства Евросоюза с учетом ожидаемых решений саммита Европейского совета по открытию переговоров о вступлении и предоставлении 50 миллиардов евро поддержки.

"Украина со своей стороны выполняет все обязательства перед ЕС", - подчеркнул глава государства.

Отдельно политики сосредоточились на совместных усилиях Украины и Эстонии по противодействию российской дезинформации и сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Помощь Украине от Эстонии

С начала полномасштабной войны России власти и общество Эстонии регулярно поддерживают Украину. В частности, оказывая военную, гуманитарную и социальную помощь.

Недавно Эстония вместе с Исландией отправили Украине полевой госпиталь.

Также в Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.

В ноябре Министерство иностранных дел Эстонии направило в Украину дополнительную гуманитарную помощь. Она включала четыре автобуса, предоставленных частным донором, которые будут развернуты в Харькове и Житомире.