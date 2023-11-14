ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Связь с домом. В Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию

Вторник 14 ноября 2023 15:16
UA EN RU
Связь с домом. В Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию Фото: Студия радио (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.

Также канал вещания будет способствовать интеграции в эстонское общество, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

17 ноября стартует первая в Эстонии украиноязычная радиостанция. Новая платформа DRUZI призвана соединять две культуры благодаря трансляции эстонской и украинской музыки, а также новостей.

Как сообщили в Ассоциации украинских организаций Эстонии, украинская диаспора в Эстонии с начала войны выросла в 4 раза. Это побудило создать канал медиа для украинцев, чтобы они могли сохранять свою культурную идентичность, язык и получать доступ к объективной и независимой информации.

"Мы уверены, что радио DRUZI обогатит жизнь украинцев в Эстонии и будет способствовать их интеграции в эстонское общество, а также сохранит их связь с родиной и украинской общиной", – говорится в сообщении главы Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимира Паламаря.

На новой радиостанции будут создавать программы об украинской и эстонской культуре, истории, традициях и гастрономии, а также языковые программы для взрослых и детей. Ведущие радио DRUZI будут говорить на украинском языке, информация также будет подаваться на английском и эстонском языках.

Презентация-вечеринка радиостанции состоится 17 ноября в таллиннской Fotografiska. Планирутся живые выступления украинских и эстонских артистов.

Напомним, мы писали, чтов Эстонии изменили условия временной защиты для украинцев. Для продления статуса необходимо будет сделать новое фото и пройти собеседование.

Летом на болгарском телевидении запустили новости на украинском языке. Это связано с тем, что в последнее время в стране росло количество украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Все мнения