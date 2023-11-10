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Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь: что получат ВСУ

Пятница 10 ноября 2023 16:06
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Исландия и Эстония отправили Украине новую военную помощь: что получат ВСУ Фото: Военная помощь Украине (MoD_Estonia)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония и Исландия отправили Украине дополнительную партию военной помощи. Также в этом приняла участие и Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Эстонии.

"Сила сотрудничества в действии", - говорится в сообщении.

Фото: Военная помощь Украине (MoD_Estonia)

Отмечается, что Эстония и Исландия отправили в Украину очередной военный полевой госпиталь.

Также Киеву будут переданы транспортные средства, которые подарила Германия.

Помощь Украине от Эстонии, Исландии и Германии

Три европейских страны регулярно выделяют Украине разного рода помощь, в том числе и военную.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Также Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

В октябре сообщалось, что Международный фонд для Украины передал очередной пакет пособия на общую сумму 1,1 млрд датских крон (156,5 млн долларов). В него войдет оборудование для разминирования. В этот фонд внесла свой вклад и Исландия.

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