Эстония передала гуманитарную помощь для Украины

Министерство иностранных дел Эстонии направило в Украину гуманитарную помощь. Она включает в себя четыре автобуса, предоставленных частным донором, которые будут развернуты в Харькове и Житомире.

В ведомстве отметили, что два автобуса будут направлены в Житомирскую область, которая является одним из основных направлений восстановительной деятельности Эстонии и где в этом году были завершены работы по строительству детского сада и моста, построенных эстонцами.

Еще два автобуса будут направлены в два разных города Харьковской области.

В МИД добавили, что автобусы помогут Украине справиться с повреждениями транспортной системы и сохранить мобильность населения, особенно с наступлением зимы.

В 2022 году Министерство иностранных дел направило в Украину 44 автобуса регулярного сообщения, которые были сняты с маршрутов в Эстонии и переданы в дар Министерством транспорта. Автобусы были отремонтированы на средства МИДа и отправились в Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую области и Бучу.

К настоящему времени Эстония оказала Украине гуманитарную помощь на сумму 25,3 млн евро, из которых 6,3 млн евро поступило из государственного сектора.

Поддержка Эстонии

С начала полномасштабной войны России власти и общество Эстонии регулярно поддерживают Украину. В частности, оказывая военную, гуманитарную и социальную помощь.

Недавно Эстония вместе с Исландией отправили Украине полевой госпиталь.

Также в Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.