Зеленський обговорив з прем'єром Естонії посилення української ППО та підтримку з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у п'ятницю, 8 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Після ранкових спроб Росії завдати ракетного удару по українській цивільній інфраструктурі я наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України", - написав Зеленський.
Він зазначив, що це особливо актуально для прифронтових областей: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, а також Одеської - для захисту обласного центру та "зернового коридору".
Окрім того, Зеленський та Каллас обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС, а також єдності Євросоюзу з огляду на очікувані рішення саміту Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ та надання 50 мільярдів євро підтримки.
"Україна зі свого боку виконує всі зобов'язання перед ЄС", - наголосив глава держави.
Окремо політики зосередилися на спільних зусиллях України та Естонії із протидії російській дезінформації та на співпраці у сфері кібербезпеки.
З початку повномасштабної війни Росії влада та суспільство Естонії регулярно підтримують Україну. Зокрема, надаючи військову, гуманітарну та соціальну допомогу.
Нещодавно Естонія разом з Ісландією відправили Україні польовий шпиталь.
Також в Естонії запускають першу україномовну радіостанцію. Радіо DRUZI повідомлятиме новини та події, пов'язані з українською спільнотою в Естонії.
У листопаді Міністерство закордонних справ Естонії направило в Україну додаткову гуманітарну допомогу. Вона включала чотири автобуси, надані приватним донором, які будуть розгорнуті в Харкові та Житомирі.
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