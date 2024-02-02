Зеленский обсудил с новым главой ОБСЕ возвращение депортированных украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook и пресс-службу Офиса президента.

Президент напомнил, что в этом году Мальта начала председательствовать в ОБСЕ.

"И для Украины важно, чтобы ОБСЕ сосредоточила внимание на возвращении наших незаконно депортированных детей, помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть их домой", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что ценит успешную встречу по формуле мира на Мальте. По его словам, "это был очень высокий уровень".

Глава государства передал приглашение премьер-министру Мальты на предстоящий Глобальный саммит мира.

Со своей стороны Борг отметил солидарность с Украиной и заверил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом председательства Мальты в ОБСЕ.

Визит главы ОБСЕ в Киев

Напомним, сегодня, 2 февраля, глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев.

Он анонсировал свой визит еще на прошлой неделе. Тогда Борг подчеркивал, что поездка должна продемонстрировать "непреклонную поддержку".

Также новый глава ОБСЕ обещал, что в ходе председательства он будет требовать безусловный и немедленный выход России со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.