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Зеленський обговорив з новим головою ОБСЄ повернення депортованих українських дітей

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 19:34
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Зеленський обговорив з новим головою ОБСЄ повернення депортованих українських дітей Фото: президент України Володимир Зеленський та голова ОБСЄ Ієн Борг (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook та пресслужбу Офісу президента.

Президент нагадав, що цього року Мальта почала головувати в ОБСЄ.

"І для України важливо, щоб ОБСЄ зосередила увагу на поверненні наших незаконно депортованих дітей, допомогла нам разом з нашими партнерами повернути їх додому", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що цінує успішну зустріч щодо формули миру на Мальті. За його словами, "це був дуже високий рівень".

Глава держави передав запрошення прем’єр-міністру Мальти на майбутній Глобальний саміт миру.

Зі свого боку Борг наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Візит голови ОБСЄ до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва.

Він анонсував свій візит ще минулого тижня. Тоді Борг наголошував, що поїздка має продемонструвати "непохитну підтримку".

Також новий голова ОБСЄ обіцяв, що під час головування він вимагатиме безумовний та негайний вихід Росії з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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