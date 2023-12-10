Зеленский обсудил с Макроном важность переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам Зеленского, он проинформировал Макрона о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, которую оказывает Франция. Кроме этого, во время встречи президенты обсудили приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который, по данным президента, значительно усилит огневую мощь Украины.

"Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что во время разговора также поднимался вопрос "зернового коридора". Зеленский рассказал французскому коллеге о функционировании "зернового коридора", которым несмотря на все попытки России уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.

"Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета будет иметь значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии", - подчеркнул президент.

Визит Зеленского в Аргентину

Напомним, в конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победила звезда TikTok и поклонник США Хавьер Милей. Более подробно о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на инаугурацию президента Аргентины, которая состоится 10 декабря. По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Это первая встреча лидеров по истории двусторонних отношений между странами.

Аргентинские СМИ пишут, что Зеленский станет одним из самых влиятельных гостей, приглашенных на инаугурацию.

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