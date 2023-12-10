Зеленський обговорив з Макроном важливість переговорів про вступ України в ЄС

За словами Зеленського, він проінформував Макрона про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Крім цього, під час зустрічі президенти обговорили пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який, за даними президента, значно посилить вогневу міць України.

"Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що під час розмови також підіймалось питання "зернового коридору". Зеленський розповів французькому колезі про функціонування "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

"Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії", - наголосив президент.

Візит Зеленського до Аргентини

Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей. Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський був запрошений на інавгурацію президента Аргентини, яка відбудеться 10 грудня. Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин між країнами.

Аргентинські ЗМІ пишуть, що Зеленський стане один з найвпливовіших гостей, запрошених на інавгурацію.

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