Звезда TikTok станет президентом Аргентины. Кто такой Хавьер Милей, обещавший сжечь Центробанк

В Аргентине на состоявшихся в эти выходные президентских выборах победу одержал крайний правый политик Хавьер Милей . Его прозвали звездой TikTok, он негативно отзывается о связях с РФ, является сторонником США и поддерживает Украину.

Кто такой Хавьер Милей, что известно о его позиции и как он высказывается о российско-украинской войне - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о его победе на выборах

Победа Хавьера Милея оказалась неожиданной, ведь он не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, но смог набрать большинство голосов.

По данным Национальной избирательной палаты страны, за Милея проголосовали около 56% избирателей (более 13,78 млн.). Следует отметить, что выборы в Аргентине прошли на фоне экономического кризиса. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140%, а двое из пяти аргентинцев живут в нищете, растет безработица и нищета.

Итак, как пишет FT, избиратели соблазнились обещаниями радикальных изменений и эксцентричным, нетрадиционным образом, который пообещал им перевернуть политический мир страны.

Фото: Хавьер Милей набрал около 56% голосов избирателей (Getty Images)

Главным соперником Милея в предвыборной гонке был министр экономики Серхио Масса, которого многие считают одним из ответственных за столь плачевное состояние экономики страны. Он уже признал свое поражение и поздравил нового лидера.

"Очевидно, что результаты не те, на которые мы надеялись, и я поговорил с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать ему всего хорошего, потому что он президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие четыре года", - цитирует Масса BBC.

Ожидается, что Милей вступит в должность президента Аргентины 10 декабря и пробудет в должности до 2027 года.

Кто такой Хавьер Милей

Хавьер Херардо Милей Милей родился в 1970 году в семье итальянского происхождения в семье водителя автобуса. Сам когда-то заявил, что был чрезвычайно удален от своих родителей и даже считал их для себя "мертвыми". Однако во время политической кампании он помирился и с отцом, и с матерью.

Милей - аргентинский политик, бизнесмен и экономист. Также был музыкантом рок-группы Everest, а в ранние годы голкипером местного профессионального футбольного клуба Чакарита Хуниорс.

Позже он работал в финансовых компаниях и преподавал в университетах, как в Аргентине, так и за рубежом, автор ряда книг.

Сам политик характеризует себя как "анархо-капиталиста" - выступает за невмешательство государства в экономическую деятельность.

Фото: новый лидер Аргентины описывает себя как "анархо-капиталиста" (Getty Images)

Он стал широко известен благодаря своим регулярным выступлениям на телевидении, где он критиковал власть.

Также он основал собственную предвыборную коалицию "Свобода следует вперед" (La Libertad Avanza). С 2021 года Милей был депутатом парламента от Буэнос-Айреса, пообещав не голосовать ни за повышение налогов, ни за новые налоги.

Тогда он провел свою предвыборную кампанию под лозунгом "Я пришел сюда не для того, чтобы водить ягненков, а для того, чтобы будить львов", он осуждал "касту политиков", которая, по его словам, состоит из "ненужных политиков-паразитов, которые никогда не работали".

Что известно о его позиции

Новый президент Аргентины не поддерживает идею вступления страны в группу БРИКС (межгосударственное объединение, в которое входит Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, выступает за ношение огнестрельного оружия и хочет отменить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту долларом. В частности, эксцентричный политик призвал "оставить больной песо ради доллара США" и обещал сжечь Центробанк, чтобы покончить с "раком инфляции".

В ходе предвыборной кампании он сообщил также о планах разорвать связи с "коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии.

Также Милей выступает против абортов даже в случаях изнасилования. На вопрос журналиста о случае аборта после изнасилования 10-летней девочки он заявил, что аборт при таких обстоятельствах все равно является убийством.

Что касается глобального потепления, Милей отрицает его существование, говоря, что это "изобретение культурного марксизма".

Эксцентричный политик получил прозвище el Peluca (Парик) из-за его необычной прически. Он неоднократно говорил, что "не расчесывается", и потому его прическа привлекла значительное внимание СМИ.

Относительно своей личной жизни он заявил в интервью La Nación, что является "поборником свободной любви", поэтому он не женат. Детей не имеет.

Фото: Хавьера прозвали "экономистом с бензопилой" после того, как на одном из предвыборных мероприятий он стоял в автомобиле и размахивал бензопилой (Getty Images)

Больше всего запомнился эпатажный образ Милея, когда в начале предвыборной кампании он вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в государстве, страдающем экономическими проблемами.

Сравнивают с Трампом

53-летнюю звезду TikTok со взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Дональд Трамп поздравил уже нового лидера Аргентины и заявил, что "гордится" его победой.

"Приветствую Хавьера Милея с прекрасным избранием президентом Аргентины. Весь мир наблюдал за вами! Я очень горжусь вами! Вы перевернете свою страну и сделаете Аргентину снова большой", - написал Трамп, который намерен принять участие в выборах США в 2024 году.

В свою очередь Милей тоже не скрывает своих симпатий к 45-му президенту США. В частности, он называл Трампа одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов.

Что он говорит об Украине

Немало важно то, что новый лидер Аргентины пообещал отказаться от связей с Россией. Он решительно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Так, в начале полномасштабного вторжения РФ он принял участие в мероприятии в поддержку украинцев.

"Я принес флаг Украины, потому что, если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение России в Украину. Позиция правительства слаба, является позицией соучастника худших диктатур на земле, автократов", - заявил он тогда.

В интервью The Economist он заявлял о желании встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в должности президента Аргентины, а Владимира Путина назвал "автократом".

По словам Милея, "если речь идет о защите идеи свободы, нам нельзя поддерживать и принимать вторжение РФ в Украину".

В сентябре 2023 года политик принимал участие в мероприятии, организованном посольством Украины в Аргентине. Он сфотографировался с украинским послом Юрием Клименко, держа листы бумаги с лозунгами в поддержку нашего государства, у него в руках была надпись "Мы с Украиной". Впрочем, такой жест сделали тогда все кандидаты в президенты Аргентины.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Милея с избранием.

"Поздравляю с убедительной победой на выборах президента Аргентины. Благодарен за четкую позицию в поддержку Украины. Будем вместе работать над развитием украинско-аргентинского сотрудничества и восстановлением мирового правопорядка, основанного на международном праве", - написал он в соцсети X.

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