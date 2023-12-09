Президент Владимир Зеленский улетел в Аргентину после приглашения на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Она состоится 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Зеленской по дороге в Аргентину посетил Кабо-Верде.

"По дороге в Аргентину встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между нашими странами", - сообщил он.

По словам президента, голос Кабо-Верде - это голос демократии, который помогает нам на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые являются очень важными для Украины.

"Я благодарю премьер-министра Жозе Улиссеша Коррея-и-Силви за поддержку гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и приглашаю присоединиться к имплементации Украинской формулы мира", - добавил он.

Кроме того, Зеленский проинформировал Коррея-и-Силви о неудачных попытках России помешать гражданскому судоходству в Черном море, отметив, что после перезапуска альтернативного "зернового коридора" им уже было транспортировано более 7 млн тонн зерна.

Также лидеры двух стран уделили внимание и активизации отношений Украины с государствами Африки, усилению взаимодействия в рамках участия в международных форумах, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Зеленский также пригласил главу правительства Кабо-Верде посетить Украину с визитом.

Фото: президент Владимир Зеленский и премьер Кабо-Верде Жозе Улиссешу Коррея-и-Силви (Telegram, president.gov.ua)

Инаугурация президента Аргентины

В конце ноября в Аргентине состоялись президентские выборы, на которых победил звезда TikTok и сторонник США Хавьер Милей. Он уже откровенно заявлял, что поддерживает Украину в войне с Россией. Также Милей решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор.

Милей уже успел провести с Зеленским телефонный разговор. Украинский президент пригласил его посетить Украину.

Более подробно о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

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