Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины с руководством ЕС

Копенгаген, Дания, Четверг 02 октября 2025 17:05
Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины с руководством ЕС Фото: Антониу Кошта, Метте Фредериксен, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в Копенгагене провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, во время встречи предметно обсудили поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой.

Также речь шла об инициативе Евросоюза по созданию "Стены дронов". Президент отметил, что Украина готова присоединиться к ней и поделиться опытом борьбы с российскими беспилотниками.

Стороны также обсудили использование замороженных активов РФ и новые финансовые инструменты для поддержки Украины.

"Спасибо партнерам за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности. Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу на всех направлениях", - отметил Зеленский.

Саммит Евросообщества в Копенгагене

Напомним, сегодня, 2 октября, в Копенгагене проходит седьмое заседание Европейского политического сообщества, которое объединяет глав государств и правительств 47 европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он уже провел короткую встречу с премьером Дании Метте Фредериксен.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи Зеленского с ведущими европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета Министров Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие.

